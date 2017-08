Vollmondwanderung auf der Halde Großes Holz

Bergkamen (idr). Durch die Vollmondnacht führt eine Wanderung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) am Montag, 7. August, an der Halde Großes Holz. Um 21 Uhr startet die Gruppe am Parkplatz Erich-Ollenhauer-Straße (gegenüber Binsenheide) zu einer zweistündigen Tour im hellen Mondschein. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

