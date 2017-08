Autofahrer im Ruhrgebiet protzen nicht mit PS

Metropole Ruhr/München (idr). Autofahrer im Ruhrgebiet sind genügsam, was ihre Motorisierung angeht. Das geht aus einem Ranking der 50 größten deutschen Städte hervor, das das Vergleichsportal Check23.de aufgestellt hat. Gegenübergestellt wurden die durchschnittlichen PS-Ausstattungen aller zwischen Juli 2016 und Juni 2017 über das Vergleichsportal versicherten Pkw.



Demnach ist Bochum keine Stadt der PS-Protze: Mit einer durchschnittlichen Motorisierung von 119,4 PS landet die Ruhrgebietsstadt auf Platz 44 des Rankings. Auch in Duisburg und Dortmund setzen die untersuchten Versicherten auf moderate Leistungen: Mit 119,5 und 119,9 PS finden sie sich auf den Plätzen 42 und 40. Essen belegt mit durchschnittlich 120,2 PS Rang 38, Gelsenkirchen 36 (120,3 PS) und Oberhausen Rang 28 (121,6 PS). Die höchste Motorisierung im Ruhrgebiet leisten sich Versicherte in Mülheim mit 124,4 PS. Das Städteranking führen Münchner mit einer Motorleistung von durchschnittlich 140 PS an.



