Metropole Ruhr (idr). Die Odyssee kommt nach Hagen: Am Mittwoch, 2. August, setzt das Roadfestival "Odyssee: Musik der Metropolen" beim Hagener Muschelsalat ein musikalisches Ausrufezeichen. Ab 19.30 Uhr verschmilzt im Hagener Volkspark Afrobeat mit Salsa. Auf der Bühne: die Local Ambassadors und der syrische Videokünstler und Rapper Abdul Rahman alias Murder Eyez. Die Veranstaltung ist kostenlos und draußen.



Wonne oder Tonne? Diese Frage entscheidet am Donnerstag, 3. August, in Dortmund über das Schicksal alter Schallplatten. Im Rahmen des "Sommer am U" versuchen Bobby und Pille ab 18 Uhr im Palettengarten auf der Leonie-Reyers-Terrasse am Dortmunder U, die alten Schätzchen meistbietend zu versteigern. Misslingt die Auktion, folgt die öffentliche "Exekution". Plattensammlungen dürfen gern mitgebracht werden - von Klaus Lage über die Schlümpfe bis Milli Vanilli ist alles erlaubt! Das Mindestgebot beträgt 50 Cent. Der Eintritt ist frei.



Mitsingen erlaub! Am kommenden Montag, 7. August, 19.30 Uhr, wird "The Mundorgel Project" im Dortmunder PSD Bank Kino nachgeholt. Der Mitsing-Konzertabend mit Tommy Finke sollte ursprünglich schon am 19. Juli steigen und musste aufgrund des Unwetters abgesagt werden. Den Takt im Westfalenpark gibt der musikalische Leiter des Dortmunder Schauspiels vor.



Sommer, Sonne, Reggae - Drei Tage und drei Nächte lang - vom 4. bis zum 6. August - feiert Mülheim an der Ruhr im ehemaligen Ruhrstadion den Ruhr Reggae Summer. Mehr als 20 Acts stehen auf dem Programm, dazu gibt's eine Beach- und Poool-Area, einen Basar und Platz für Zelte zum Übernachten.



Schwere Maschinen und harte Jungs vor Industriekulisse - zu sehen ist das am Sonntag, 6. August, 10 bis 18 Uhr, auf der Henrichshütte Hattingen. Zum 23. Harley-Davidson Meeting Ruhrpott werden wieder tausende Biker und Besucher auf dem Gelände des Industriemuseums erwartet. Dazu präsentieren sich Händler und Clubs, es gibt Live-Musik und Bike-Shows.



