Ferienaktion für Kinder am NaturForum Bislicher Insel

Xanten (idr). "Also, Kinder – raus ins Grüne!", unter diesem Motto steht eine Exkursion durch das Naturschutzgebiet Bislicher Insel am Donnerstag, 10. August, 14 bis 15.30 Uhr. Gemeinsam mit Eltern oder Großeltern geht der Nachwuchs auf Streifzug durch die Aue. Dabei hilft Niederrheinführerin Sabine Hauke auch der Erinnerung der Großen auf die Sprünge: Wie war das, bei Wind und Wetter mit den Spielkameraden durch Wiesen und Wälder zu streifen? Und ganz nebenbei lernen alle auf spielerische Art und Weise interessante Fakten über die Auenlandschaft am Niederrhein.



Die Teilnahme an der rund 90-minütigen Exkursion kostet für Erwachsene sechs, für Kinder bis 14 Jahre drei Euro. Kinder müssen durch einen Erwachsenen begleitet werden. Eine Anmeldung ist bis zum 8. August erforderlich unter Telefon: 0151/29122607 oder per E-Mail unter hallo@niederrheinfuehrer.de. Wird die Mindestteilnehmerzahl von acht Kindern nicht erreicht, muss die Veranstaltung zwei Tage vorher abgesagt werden.



Treffpunkt ist das NaturForum Bislicher Insel des Regionalverbandes Ruhr (RVR), Bislicher Insel 11, 46509 Xanten.



Das Veranstaltungsprogramm des NaturForums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

