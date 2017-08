RVR saniert Durchlass am Springorum Radweg

Bochum (idr). Der Regionalverband Ruhr (RVR) arbeitet in den kommenden Tagen am Springorum Radweg in Höhe des Wiesentals. Das Mauerwerk des Durchlasses an der Wohlfahrtsstraße, über den die Trasse hier verläuft, muss saniert werden. Eine Sperrung des Radwegs ist nicht vorgesehen, dennoch kann es durch die Arbeiten zu Behinderungen für Radler kommen. Die Bauarbeiten sollen rund drei Wochen dauern und beginnen morgen (3. August).



Der RVR bittet um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: klask@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht