Wasserinsekten-Exkursion und Spaziergänge auf der Bislicher Insel in Xanten

Xanten (idr). Der Sommer zeigt sich jetzt auf der Bislicher Insel von seiner schönsten Seite: Das Getreide ist reif und wird gedroschen. Die alten Obstbäume können die Last der reifen Früchte kaum noch tragen. Bei einem Streifzug durch die üppige Natur lernen die Besucher am Samstag, 12. August, wie landwirtschaftliche Nutzung und Naturschutz sich hier vereinen lassen. Unter dem Motto "Apfelbaum und wilde Runder" führt Agraringenieur und Niederrhein-Guide Martin Wenzel-Teuber die Gruppe über Streuobstwiesen voller alter Obstsorten, entlang üppiger Weiden bis hin zu einer Landschaft, die von einer halbwilden Rinderherde gepflegt und gestaltet wird.



Erwachsene zahlen fünf und Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren drei Euro. Los geht es um 14 Uhr am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11 in Xanten. Interessierte melden sich bitte telefonisch unter 02801/988230 an.



Das Veranstaltungsprogramm des Naturforums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum

