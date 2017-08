Ferienangebot von RVR Ruhr Grün: Holztiere selber basteln

Dorsten (idr). Sägen, schrauben und bohren können Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, wenn der Regionalverband Ruhr (RVR) am Donnerstag, 17. August, 10 Uhr, zum Basteln auf den Hof Punsmann, Im Höltken 11, in Dorsten einlädt. Die Teilnehmer fertigen bei dem zweistündigen Workshop zusammen mit Manuela Ortenstein Tierfiguren aus kleinen Stämmchen, Holzscheiben und Ästen an.



Kinder können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Das Angebot kostet zehn Euro je Kind. Eine Anmeldung unter Telefon: 02369/984965 oder E-Mail: ortenstein@rvr-online.de ist unbedingt erforderlich.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Manuela Ortenstein, Telefon: 02369/984965, E-Mail: ortenstein@rvr-online.de

