US-Band Lions Head rockt Essen.Original

Essen (idr). Lions Head ("When I Wake Up", "See You") ist Headliner von Essen.Original. Am 9. September steht die Band um US-Sänger Ignacio Uriarte auf dem Kennedyplatz auf der Bühne. Daneben spielen weitere 1.000 Künstler beim Stadtfest vom 8. bis 10. September auf fünf Bühnen in der Essener Innenstadt, darunter Johnny Logan ("Hold me now") und die Essener Philharmoniker. Das musikalische Spektrum reicht von Rock und Pop über Jazz bis hin zu Klassik.



Auf dem Flachsmarkt bekommen Nachwuchsbands und -künstler eine Chance. Erstmals können die Zuschauer über den besten Newcomer per App abstimmen.



Infos: www.essen-original.de



