Ruhr Tour veranstaltet Sonderfahrt mit Schiff und Bus durch den Osten der Metropole Ruhr

Herne/Hamm/Kreis Unna (idr). Per Schiff und Bus das östliche Ruhrgebiet erkunden: Das können die Teilnehmer einer Sonderfahrt am 25. August mit der Ruhr Tour von Regionalverband Ruhr (RVR) und Ruhr Tourismus GmbH (RTG).



Mit dem Schiff geht's von Henrichenburg über Dortmund-Ems- und Datteln-Hamm-Kanal zur Hammer Innenstadt. Dort steigen die Reisenden in einen Bus um, der sie zum Maximilianpark Hamm bringt. Dort können u.a. der Gläserne Elefant und das Schmetterlingshaus besucht werden. Am Nachmittag geht es - ebenfalls per Bus - weiter zu Schloss und Stiftskirche Cappenberg in Selm (Kreis Unna).



Die Sonderfahrt startet um 8.30 Uhr am Herner Bahnhof, wo die Tour auch gegen 19.15 Uhr wieder endet. Die Teilnahme kostet 57,50 Euro inklusive Mittagsimbiss und Kaffee und Kuchen.



Infos und Buchung: www.ruhrtour.metropoleruhr.de



Pressekontakt: Ruhr Tour, Rainhard de Witt, Telefon: 0201/2069-365, E-Mail: de_witt@rvr-online.de

