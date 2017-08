Red Dot Award: Communication Design 2017 – die Sieger im Jubiläumsjahr stehen fest

Essen (idr). Der "Red Dot Award: Communication Design" feiert 2017 sein 25-jähriges Jubiläum. And the winner is... Die Sieger des international ausgeschriebenen Wettbewerbs stehen fest und erhalten das Red Dot-Siegel als Anerkennung für überzeugende Designqualität und Kreativität.



Agenturen, Designer und Unternehmen aus 50 Nationen nahmen mit ihren Arbeiten am "Red Dot Award: Communication Design" 2017 teil. In 18 Kategorien hatten sie 8.051 Projekte eingereicht - neuer Rekord. 24 Experten einer international besetzten Jury tagten in Essen und vergaben die begehrten "roten Punkte". Das renommierte Label ging an 749 Arbeiten. Darüber hinaus würdigte die Jury 67 Werke mit dem "Red Dot: Best of the Best". Die Auszeichnung für sehr hohe Gestaltungsqualität und kreative Leistung erhielten damit lediglich 0,8 Prozent aller Einreichungen. Die Auszeichnungen werden am 27. Oktober übergeben.



Weitere Infos unter www.red-dot.de/cd



Pressekontakt: Design Zentrum Nordrhein Westfalen, Marie-Christine Sassenberg, Telefon: 0201/30104-43, E-Mail: m.sassenberg@red-dot.de

Zurück zur Übersicht