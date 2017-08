Familienführung im Gehölzgarten Ripshorst

Oberhausen (idr). Zu einer kostenlosen Familienführung durch den Gehölzgarten Ripshorst in Oberhausen lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) am Sonntag, 20. August, 11 Uhr, ein. Daniela Scharf geht mit den Teilnehmer auf eine zweieinhalbstündige Entdeckungstour. Dabei lernen kleine Naturfreunde u.a., wie ein Blauglockenbaum aussieht und wie sich der Mammutbaum anfühlt. Treffpunkt ist der Eingang zum Gehölzgarten an der Kreuzung Osterfelder-/Ripshorster Straße in Oberhausen.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

