Wattenscheiderin holt Bronze über 100-Meter-Hürden bei der WM in London

Wattenscheid (idr). Erst war sie über den Einzug ins Finale glücklich, am Samstagabend konnte sie das noch toppen: Pamela Dutkiewicz gewann mit 12,72 Sekunden Bronze im 100-Meter-Hürdenlauf der Leichtathletik-WM in London. Damit krönte die in Kassel geborene 25-Jährige ein erfolgreiches Jahr in ihrer Spezialdisziplin. Seit 2008 startet sie für den TV Wattenscheid 01. In Wattenscheid besuchte die Athletin das Sportinternat, aktuell studiert sie an der TU Dortmund für ein Lehramt an Grundschulen.



Die Medaille der Sprinterin aus der Metropole Ruhr ist eine von insgesamt fünf, die das Team des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV) von den Weltmeisterschaften in London mitbrachte.



