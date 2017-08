A40-Brücke bei Duisburg wird am Mittwoch frei gegeben

Duisburg (idr). Die Vollsperrung der A40 Rheinbrücke Neuenkamp bei Duisburg wird am Mittwoch, 16. August, 5 Uhr, wieder für den Verkehr frei gegeben - einen Tag früher als geplant. Die Brücke war vor knapp zwei Wochen gesperrt worden, nachdem ein Riss in einer Seilverankerung der Brücke entdeckt worden war. Eine Untersuchung ergab, dass mehr als 50 Risse in verschiedenen Längen zu sanieren waren.



