Mercator-Professur für Alfred Grosser

Duisburg/Essen (idr). Der deutsch-französische Publizist und Politikwissenschaftler Prof. Dr. Alfred Grosser übernimmt die Mercator-Professur 2017 an der Universität Duisburg-Essen. Seit Mitte der 60er Jahre arbeitete er für zahlreiche Zeitungen und Fernsehanstalten, schrieb politische Kolumnen für Tageszeitungen und setzte sich für die deutsch-französische Verständigung ein. Er stehe für "Weltoffenheit und debattenanregende Beiträge zu wichtigen Zeitfragen", so die Universität.



Den ersten Vortrag zum Thema "Was ist Europa: Gestern, Heute, Morgen" hält Grosser am 18. Oktober, 18 Uhr, im Duisburger Audimax. Am 22. November, 18 Uhr, spricht er im Essener Audimax über "Wahlen: Hoffnungen und Wirklichkeit – Deutschland und Frankreich 2017".



Infos: www.uni-due.de/de/mercatorprofessur



