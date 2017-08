Naturfreunde in Oberhausen erfahren Wissenswertes über Fledermäuse und Bienen

Oberhausen (idr). Zu einer kostenlosen Fledermaus-Exkursion im Revierpark Vonderort in Oberhausen lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) ein am Samstag, 26. August. Um 21 Uhr startet die eineinhalbstündige Veranstaltung, bei der sich die Teilnehmer mit Suchscheinwerfer und Batdetektor auf die Spur der nächtlichen Jäger begeben. Ausrichter sind der NABU Oberhausen und die Biologische Station Westliches Ruhrgebiet. Interessenten treffen sich neben dem Restaurant "Waldhof" an der Bottroper Straße 322 in Oberhausen.



Am Haus Ripshorst in Oberhausen dreht sich am Sonntag, 27. August, alles um Bienen. Heinz Depping vom Bienenzuchtverein erklärt dann, "Was Sie schon immer über Bienen wissen wollten", so der Titel der Veranstaltung. Führung und Vortrag beginnen um 11 Uhr. Treffpunkt ist das Bienenhaus am Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306. Die Teilnahme ist kostenlos.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

