Klangkosmos Weltmusik bespielt Hamm

Hamm (idr). "Ich bin dann mal weg!" ist das Thema beim Klangkosmos Weltmusik, der in Hamm in die Saison 2017/18 einlädt. Von September 2017 bis Juni 2018 stehen musikalische Reiseziele auf vier Kontinenten und einem Inselstaat zur Auswahl. Zum Auftakt am 5. September erklingt uralte Mande-Musik aus Mali mit dem Trio da Kali. Musiker aus Neuseeland, Ostafrika, dem Maghreb, der Balkanregion, Venezuela, Georgien und aus der alten Seidenstraßen-Metropole Buchara geben bei weiteren Terminen den Takt an.



Die Konzerte finden immer dienstags um 18 Uhr in der Lutherkirche statt, der Eintritt ist frei.



Weitere Infos unter www.hamm.de/kultur



Pressekontakt: Stadt Hamm, Pressestelle, Telefon: 02381/17-3551

