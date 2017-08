Metropole Ruhr (idr). Im Rahmen der Ruhrtriennale wird das Musiktheaterstück "Kein Licht. (2011/2012/2017)" von Philippe Manoury nach einem Text von Elfriede Jelinek im Landschaftspark Duisburg-Nord aufgeführt. Ohne dass die Worte Fukushima oder Atomkraft fallen, zeigt die Inszenierung eine Geisterwelt nach dem GAU. Das Stück ist ein Lamento, das mit dem Glauben an die Beherrschbarkeit der Technik abrechnet. Die Uraufführung am 25. August ist ausverkauft. Für die Vorstellungen am 26. August, 20 Uhr, sowie 27. August, 15 Uhr, gibt es noch Restkarten.



Infos: www.ruhrtriennale.de



*



Die Kultgruppe Höhner kommt am 25. August, 20 Uhr, in die Philharmonie Essen. Für das Konzert "Höhner Classic" spielen die Kölner ihre bekanntesten Hits in einem neuen musikalischen Gewand. Sie werden von 80 Musikern der Jungen Sinfonie Köln begleitet. In diesem Jahr feiert das Format sein 25-jähriges Jubiläum.



Infos: www.philharmonie-essen.de



*



Die Aufarbeitung des Holocaust stand für Rosemarie Koczy seit Mitte der 70er Jahre im Mittelpunkt ihres Schaffens. Bis zum Tod der 1939 in Recklinghausen geborenen Künstlerin, die selbst als Kind deportiert wurde, entstanden mehr als 12.000 Tuschezeichnungen, mit denen sie der Opfer der Shoa gedachte und die sie rückseitig mit stets demselben Text versah: "Ich webe Euch ein Leichentuch." Die Kunsthalle Recklinghausen widmet der Künstlerin, die lange Zeit in New York arbeitete, vom 27. August bis 19. November eine Ausstellung, in der rund 100 ihrer Werke gezeigt werden.



Infos: www.kunst-re.de



*



Bierfreunde kommen beim ersten "Hopfenfest" in Bochum auf ihre Kosten: Vom 24. bis 27. August werden auf dem Riff-Gelände am Bermuda-Dreieck Gesternsäfte aus aller Welt angeboten. Vier Tage lang können mehr als 100 Biersorten probiert werden, egal sie ob nach Reinheitsgebot gebraut wurden oder nicht. Die Brauer selbst informieren über die Herstellung der verschiedenen Biere.



Infos: www.hopfenfest.net



*



Für das Nightlight-Dinner verwandelt sich die Bahnhofstraße in Herne am 25. August ab 19 Uhr wieder in eine gigantische Picknick-Meile. Auf einer Länge von 700 Metern kommen Menschen zum Essen und zum geselligen Austausch zusammen. "Garniert" wird die Tafel mit Bühnenprogramm und Walk-Acts.



Infos: www.herne.de



