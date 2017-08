RVR-Förster führt durch den Schlosswald Herten

Herten (idr). Mit dem Förster unterwegs im Schlosswald Herten: Am Samstag, 2. September, lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) zu einem kostenlosen Rundgang ein. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über Forstwirtschaft und Jagd in dem Waldgebiet. RVR-Förster Matthias Klar leitet die Veranstaltung, er wird unterstützt von Rangern des Biologischen Waldschutzes. Die Tour startet um 14.30 Uhr. Abschließend gibt es die Möglichkeit, am Grillen im Schlosswald oder an der Waldschule gegen Zahlung eines Unkostenbeitrags teilzunehmen. Treffpunkt ist die Waldschule, In der Feige 192, in Herten.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Matthias Klar, Telefon: 0209/3619943

