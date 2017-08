Bienenvortrag am Haus Ripshorst

Oberhausen (idr). "Was Sie schon immer über Bienen wissen wollten", erfahren Besucher bei einem Vortrag am Haus Ripshorst. Am Sonntag, 3. September, 11 Uhr, stellt Heinz Depping vom Bienenzuchtsverein Oberhausen am Lehrbienenstand am Haus Ripshorst die Honigproduzenten vor. Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist das Bienenhaus, Ripshorster Straße 306, Oberhausen.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: Bienenzuchtverein Oberhausen, Heinz Depping, Telefon: 0208/861858

