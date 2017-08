PUR-Sänger Hartmut Engler kommt zum zweiten Weihnachtssingen auf Schalke

Gelsenkirchen (idr). Das Weihnachtssingen in der Arena auf Schalke geht in diesem Jahr in die zweite Runde. Gemeinsam mit den Besuchern wird PUR-Frontsänger Hartmut Engler am 23. Dezember im Gelsenkirchener Stadion besinnliche Lieder anstimmen. Neben prominenten Künstlern tragen auch Gesangschöre aus der Region zum knapp zweistündigen Programm bei. Ein Teil der Erlöse des Weihnachtssingens auf Schalke fließt in ein ausgewähltes Charity-Projekt der Stiftung "Schalke hilft!".



