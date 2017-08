Open-Air-Kino im Landschaftspark Duisburg-Nord ist das erfolgreichste in NRW

Duisburg (idr). Das Stadtwerke Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord ist das nach eigenen Angaben erfolgreichste Open-Air-Kino in NRW. In der diesjährigen Spielzeit vom 12. Juli bis zum 20. August hat das Filmforum Duisburg seine bisherige Bestmarke geknackt und 44.079 Besucher in das ehemalige Stahlwerk gelockt. Das entspricht einer Auslastung von 93,2 Prozent.



Der Termin für die kommende Saison steht auch schon: Das Sommerkino öffnet vom 11. Juli bis zum 19. August 2018 wieder seine Pforten.



Infos unter www.stadtwerke-sommerkino.de



Pressekontakt: filmforum GmbH, Simone Scheidler, Telefon: 0203/2854741, E-Mail: scheidler@filmforum.de

