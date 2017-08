Vollmondwanderungen im Gleispark Frintrop und am Mechtenberg in Essen

Essen/Oberhausen (idr). "Mit allen Sinnen durch die Nacht" geht es am Mittwoch, 6. September, zur Vollmondwanderung. Gleich zwei geführte Wanderungen bietet der Regionalverband Ruhr (RVR) in Essen bzw. an der Stadtgrenze zu Oberhausen an.



Auf der Route der Industrienatur können Interessierte den Gleispark Frintrop in Essen an der Stadtgrenze Oberhausen erkunden. Überall raschelt und huscht es, und so manches wilde Gewächs beflügelt im Mondlicht die Fantasie. Die Teilnehmer treffen sich für die zweistündige Veranstaltung um 20 Uhr auf dem Parkplatz des RVR-Informationszentrums Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306, in Oberhausen.



Eine ganz ähnliche Tour bietet RVR Ruhr Grün auch am Mechtenberg an. Treffpunkt ist hier ebenfalls um 20 Uhr am Eingang zum Landschaftspark an der Krayer Straße/Ecke Nattmannsweg.



Erwachsene zahlen jeweils fünf und Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



