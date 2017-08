Pflanzen am Wegesrand auf der Bislicher Insel entdecken

Xanten (idr). Interessantes und Wissenswertes über "Pflanzen am Wegesrand" erfahren Naturfreunde bei einer Exkursion auf der Bislicher Insel in Xanten, zu der der Regionalverband Ruhr (RVR) am Mittwoch, 6. September, einlädt. Niederrhein-Guide Caroline Weber erzählt bei dem zweistündigen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet spannende Geschichten zu einigen großen und kleinen Pflanzen-Exemplaren. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro. Los geht es um 15 Uhr. Die Veranstaltung startet am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, 46509 Xanten.



Das Veranstaltungsprogramm des NaturForums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum Bislicher Insel, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

