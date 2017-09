GPS-Geocaching-Tour durch den Landschaftspark Hoheward

Herten (idr). Zu einer modernen Schatzsuche lädt das Besucherzentrum Hoheward des Regionalverbandes Ruhr (RVR) am Samstag, 9. September, ein. Bei der GPS-Geocaching-Tour auf der Halde Hoheward an der Stadtgrenze Herten/Recklinghausen müssen zahlreiche kniffelige Fragen und Aufgaben gelöst werden. Wer am besten schätzt, rät, kombiniert und rechnet, der gewinnt.



Die zweistündige Tour beginnt um 15.30 Uhr am RVR-Besucherzentrum. Die Teilnahme kostet 12 Euro pro Person, im Preis enthalten ist die Nutzung eines GPS-Gerätes in einer Kleingruppe. In Begleitung Erwachsener ist diese Entdeckertour auch für Kinder ab zehn Jahren geeignet.



Treffpunkt ist das Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14 (fürs Navi: Ewaldstraße 261), Herten. Anmeldungen werden bis zum 6. September unter 02366/181160 oder besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de entgegengenommen.



Alle Veranstaltungen und Infos rund um das Besucherzentrum Hoheward sind unter www.landschaftspark-hoheward.de zu finden. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Das Besucherzentrum ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) in Kooperation mit den Städten Herten und Recklinghausen.



Pressekontakt: RVR-Besucherzentrum Hoheward, Alina Guss, Telefon: 02366/1811622, E-Mail: guss@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht