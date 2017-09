RVR saniert drei Wege im Waldgebiet Haard bei Oer-Erkenschwick, Datteln und Waltrop

Datteln/Oer-Erkenschwick/Waltrop (idr). Der Regionalverband Ruhr (RVR) richtet mehrere Verbindungswege für Wanderer und Radfahrer im östlichen Teil des Kreises Recklinghausen her. Dazu zählen der Levener Weg in Oer-Erkenschwick, ein Weg im Eschbusch bei Datteln und die Straße Auf der Heide in Waltrop. Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche. Während der Bauzeit kann es zu Behinderungen kommen.



Den Levener Weg in der Haard südlich von Haltern-Bossendorf lässt der RVR im Abschnitt vom Erkenschwicker Weg bis zur Höhe des ehemaligen Schachts An der Haard an der Redder Straße sanieren. Dabei werden die Entwässerung geregelt und Abschnitte erneuert.



Desweiteren wird ein bislang unbefestigter Weg im Waldgebiet Eschbusch westlich von Datteln zwischen der Redder Straße und der Recklinghäuser Straße/L889 hergerichtet. In Waltrop wird ein Weg zwischen den Straßen Auf der Heide und Recklinghäuser Straße bearbeitet.



Die Kosten für die Arbeiten an insgesamt drei Kilometern Wegstrecke belaufen sich auf rund 82.000 Euro und werden aus Eigenmitteln von RVR Ruhr Grün bezahlt.



Pressekontakt: RVR, Ulrich Müller, Telefon: 0201/2069-751, E-Mail: mueller_u@rvr-online.de

