RVR-Kultur- und Sportausschuss tagt

Essen/Metropole Ruhr (idr). Der Kultur- und Sportausschuss des Regionalverbandes Ruhr (RVR) tagt am Donnerstag, 14. September, um 10 Uhr im Sitzungszimmer 102 des Verbandsgebäudes an der Kronprinzenstraße 6 in Essen. Auf der Tagesordnung stehen u.a. Anträge für den Förderfonds Interkultur Ruhr, Förderanträge für Kulturveranstaltungen in der Region sowie ein Rückblick auf die diesjährigen Ruhr Games.



HINWEIS AN DIE REDAKTION: Die Vorlagen und die Tagesordnung des Ausschusses können online abgerufen werden unter www.ruhrparlament.de.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Jens Hapke, Telefon: 0201/2069-495, E-Mail: hapke@rvr-online.de

