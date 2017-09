DASA Jugendkongress bietet Berufsorientierung für Jugendliche

Dortmund (idr). Den Blick in die berufliche Zukunft bietet die DASA zum 20. Mal: Rund 8.000 Jugendliche erwartet die Deutsche Arbeitsschutzausstellung (DASA) zum diesjährigen Jugendkongress am 21. und 22. September in Dortmund. Im Mittelpunkt steht die praxisnahe Berufswahl. Rund 40 Unternehmen und Bildungseinrichtungen gruppieren sich um die Bereiche Berufsorientierung, Gesundheit und Ernährung, Handwerk und Technik und Dienstleistung. Mitmach-Stationen und ein "Talentparcours" helfen, den richtigen Beruf zu finden. Speziell im Fokus 2017: das Thema Nachhaltigkeit in der Ausbildung. Außerdem stehen Workshops, Gesprächsrunden und eine Quiz-Show auf dem Programm.



Infos unter www.dasa-dortmund.de



Pressekontakt: DASA Arbeitswelt Ausstellung, Kommunikation, Monika Röttgen, Telefon: 0231/90712436, E-Mail: roettgen.monika@baua.bund.de

