Rheinlandtaler für Alte Dreherei in Mülheim

Köln/Mülheim (idr). Der Trägerverein Haus der Vereine in der Alten Dreherei Mülheim erhält den Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes Rheinland. Der LVR würdigt damit das ehrenamtliche Engagement des Vereins für die Denkmalpflege und die Förderung der Heimat- und Industriekultur. Verliehen wird die Auszeichnung am kommenden Mittwoch in der Alten Dreherei. Die konnte in den vergangenen Jahren durch die Arbeit des Vereins instand gesetzt und für Vereine nutzbar gemacht werden.



Der LVR verleiht den Rheinlandtaler seit 1976 an Persönlichkeiten, die sich um die Kulturpflege im Rheinland besonders verdient gemacht haben.



Infos unter www.lvr.de



