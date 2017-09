Erste Zusagen für das Zeltfestival Ruhr 2018

Bochum (idr). Das Zeltfestival Ruhr bereitet sich knapp eine Woche nach dem Abschluss der diesjährigen Ausgabe schon mit dem Programm 2018. Heute hat der Veranstalter erste Künstler bekanntgegeben: Zugesagt haben bereits Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, Comedian Atze Schröder, "Ladys Night"-Gastgeberin Gerburg Jahnke und Schlagersänger Dieter Thomas Kuhn.



Das Zeltfestival Ruhr 2018 steigt vom 17. August bis zum 2. September 2018 am Kemnader See in Bochum/Witten.



Infos unter www.zeltfestivalruhr.de/



Pressekontakt: Radar Musik & Unterhaltungs GmbH, PR & Medienbetreuung, Jenny Peters, Telefon: 0234/32487-26, E-Mail: presse@zeltfestivalruhr.de

