Bühnen-Laien für Arbeiterchor in der Essener "Proletenpassion" gesucht

Essen (idr). Das Schauspiel Essen sucht Mitstreiter für den Arbeiterchor in der "Proletenpassion" von Heinz R. Unger. Das Stück feiert am 10. Mai 2018 Premiere am Theater. Die Proben finden vom 5. März bis zur Premiere montags bis freitags jeweils am Vormittag und Abend sowie samstagsvormitttags statt. Für den 30. September hat das Schauspiel ein Casting angesetzt. Interessierte melden sich bitte vorab per E-Mail: susanne.wagner@schauspiel-essen.de.



Infos unter www.schauspiel-essen.de



Pressekontakt: Theater und Philharmonie Essen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Martin Siebold, Telefon: 0201/8122-236, E-Mail: martin.siebold@tup-online.de

