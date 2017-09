FOM eröffnet neues Hochschulzentrum in Dortmund

Dortmund (idr). Die FOM Hochschule für Ökonomie und Management feiert die Eröffnung ihres neuen Hochschulzentrums in Dortmund. Am kommenden Dienstag (19. September) erwartet die private Hochschule u.a. Gastredner Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund zum offiziellen Festakt.



In Dortmund lehrt die FOM nun in einem eigenen Hochschulzentrum in 20 Hörsälen und Seminarräumen. Auf den beiden Etagen befinden sich außerdem eine Bibliothek sowie Büros für die Geschäftsleitung und Beschäftigten der Hochschule.



Die Hochschule mit Hauptsitz in Essen hat mittlerweile 29 Standorte in ganz Deutschland. In der Metropole Ruhr ist sie außerdem in Bochum, Duisburg, Hagen, Marl und Wesel vertreten.



