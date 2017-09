Wildkräuter an der Zeche Nachtigall entdecken

Witten (idr). Nachtkerze, Johanniskraut und Natternkopf - zahlreiche Wildkräuter fühlen sich heute auf den Industriebrachen der Region heimisch. Was an der Zeche Nachtigall in Witten wächst, wie die Kräuter in die Region kamen und welche Eigenschaften und Heilkräfte sie haben, erfahren Naturliebhaber bei einer Exkursion mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) am Sonntag, 24. September.



Rund zwei Stunden dauert die Exkursion auf der Route der Industrienatur: Treffpunkt ist das Museumsfoyer der Zeche Nachtigall, Nachtigallstraße 35 in Witten, um 11 Uhr. Die Tour kostet für Erwachsene fünf, für Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



