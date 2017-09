Bühnenarbeiten aus der Metropole Ruhr für Deutschen Theaterpreis nominiert

Leipzig/Metropole Ruhr (idr). Wenn am 3. November der Deutsche Theaterpreis "Der Faust" in Leipzig verliehen wird, werden einige Theater in der Metropole Ruhr mitfiebern. In der Sparte "Regie Schauspiel" ist Kornel Mundruczó für die Inszenierung "Látszatélet / Imitation of Life" am Theater Oberhausen nominiert. Das Stück ist eine Produktion des Proton Theaters Budapest in Koproduktion mit zahlreichen weiteren Partnern.



Tatjana Gürbaca schaffte es in der Kategorie "Regie Musiktheater" mit ihrer "Lohengrin"-Inszenierung am Aalto-Theater Essen unter die letzten drei. Für "Bühne/Kostüm" können sich Michael Sieberock-Serafimowitsch und Mona Ulrich für ihre Arbeit bei "Die Borderline Prozession" am Schauspiel Dortmund Hoffnung auf eine Auszeichnung machen.



In der Kategorie "Choreografie" ist die Kompanie Dewey Dell mit "Sleep Technique - Eine Antwort an die Höhle" für den Theaterpreis nominiert. Das Stück ist eine Koproduktion, an der u.a. PACT Zollverein in Essen beteiligt ist.



Infos: www.buehnenverein.de



Pressekontakt: Deutscher Bühnenverein, Vera Scory-Engels, Telefon: 0221/2081227, E-Mail: scory-engels@buehnenverein.de; Barbarella Entertainment GmbH, Oliver Bernau, Telefon: 030/577009752, E-Mail: oliver.bernau@barbarella.de

Zurück zur Übersicht