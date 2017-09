Verbrauchermessen in Dortmund und Essen mit Angeboten für die ganze Familie

Dortmund/Essen (idr). Mit verschiedenen Themenwelten lockt die Verbrauchermesse "Dortmunder Herbst" vom 30. September bis 4. Oktober wieder in die Westfalenhallen. Neu sind in diesem Jahr die Autotage: Besucher können 20 Automarken vergleichen und gleich Probe fahren. Zum zweiten Mal besucht werden kann die Spielewelt Digital&Fun mit zahlreichen neuen Computer- und Konsolenspielen zum Ausprobieren. Außerdem sind Requisiten aus dem Kinofilm "Jurassic Park" ausgestellt. Weitere Messebereiche widmen sich u.a. "Küche&Haushalt", "Haus&Wohnen" sowie "Mode&Beauty".



Vom 11. bis 19. November findet dann in der Messe Essen die "Mode Heim Handwerk" statt, die nach eigenen Angaben größte Verbrauchermesse in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen der Messe eröffnen am 11. und 12. November erstmals die Spezialmesse kreativ.essen und der Kreativmarkt Deine eigenART. Die beiden neuen Veranstaltungen vervollständigen das Thema "Do it yourself". Mehr als 700 Aussteller präsentieren sich bei der "Mode Heim Handwerk". Das Angebot erstreckt sich von "Heim, Freizeit & Lifestyle" bis hin zu "Handwerk, Technik & Gestaltung".



Infos: www.dortmunderherbst.de und www.mhh-essen.de



Pressekontakt: Westfalenhallen Dortmund, Dr. Andreas Weber, Telefon: 0231/1204-514, E-Mail: andreas.weber@westfalenhallen.de; Messe Essen, Luise Halfmann, Telefon: 0201/7244-898, E-Mail: luise.halfmann@messe-essen.de

