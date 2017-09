ZDF zeigt neuen Folgen mit dem Bochumer Kommissar Heldt

Bochum (idr). Das ZDF zeigt ab dem 20. September 18 neue Folgen der Vorabendserie "Heldt". Jeweils mittwochs um 19.25 Uhr ermittelt Kai Schumann in der Krimi-Comedy als gleichnamiger Bochumer Kommissar. In der fünften Staffel geht es im Präsidium drunter und drüber: Nikolas Heldts heimliche Liebe, Staatsanwältin Ellen Bannenberg (Janine Kunze), will eine Stelle in Passau annehmen und sein Chef, Hauptkommissar Grün (Timo Dierkes), rutscht in die Midlife-Crisis. Da bereichert Profilerin Julia Tietz (Ina Paule Klink) das Team der Kripo Bochum.



Infos: www.zdf.de



Pressekontakt: ZDF, Presse-Desk, Telefon: 06131/70-12108, E-Mail: pressedesk@zdf.de

