Metropole Ruhr (idr). Unter dem Motto "Nacht der klugen Köpfe" öffnen rund 50 Museen und Kultureinrichtungen bei der Dortmunder Museumsnacht am Samstag, 23. September, ihre Türen. Von 16 bis 2 Uhr bieten sie ein vielfältiges Programm mit mehr als 500 Veranstaltungen. Neben den großen Häusern wie DASA, Dortmunder U und Fußballmuseum beteiligen sich auch kleine Kultureinrichtungen, etwa die Freimaurerloge "Reinoldus zur Pflichttreue" und ein privates Apothekenmuseum. Für Kinder gibt es zahlreiche Angebote, u.a. mit der Wissenschafts-Comedy-Gruppe "Die Physikanten" und dem Schauspieler Rainer Strecker, der aus Cornelia Funkes Bestsellern liest.



Infos: www.dortmunderdewmuseumsnacht.de



"Fern der großen Städte" lautet der Titel einer Sonderausstellung zum Expressionismus der 1920er-Jahre, die vom 24. September bis 14. Januar im Kunstmuseum Mülheim läuft. Nach dem revolutionären Aufbruch in den Jahren von 1905 bis 1913 konnte sich der Expressionismus nach dem Ersten Weltkrieg als museale Kunst etablieren. Mit rund 60 Werken widmet sich das Museum dem späten Expressionismus der Weimarer Republik. Präsentiert werden Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Grafiken der führenden "Brücke"-Künstler sowie jüngerer Kollegen und Weggefährten.



Infos: www.kunstmuseum-mh.de



Eine Sonderausstellung im Quadrat Bottrop zeigt das Frühwerk des Fotografen Axel Hütte. Vom 24. September bis 7. Januar liegt der Fokus auf den Anfängen des Bernd Becher-Schülers. Zu sehen sind Arbeiten aus den Jahren von 1978 bis 1995. Neben Portraits von Kollegen in Düsseldorf und Köln, die erstmals in größerem Umfang vorgestellt werden, interessierten Hütte damals insbesondere architektonische Formationen.



Infos: www.quadrat-bottrop.de



Gleich vier Feuerwerke mit passender musikalischer Untermalung - eines davon speziell für Kinder - erleuchten am Samstag, 23. September, den Himmel über Herne. Dann findet zum vierten Mal zwischen 18 und 24 Uhr der "Feuerabend" auf dem Rathausplatz statt. Live-Musik und ein vielfältiges Gastronomie-Angebot runden das Programm ab.



Infos: www.feuerabend-herne.de



Für seine Reihe "Ruhrgebiet jetzt" porträtiert der Performance-Künstler Gigo Propaganda seit 2012 Orte und Menschen in der Metropole Ruhr. Über mehrere Monate hielt er Eindrücke aus zahlreichen Gesprächen filmisch fest. Die Porträtreihe, die derzeit auf Ausstellungsreise durch die Region ist, macht am 23. und 24. September im Kreativquartier City Nord in Essen Station. Geführte Rundgänge finden am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag um 15 und 18 Uhr statt (Treffpunkt: Weberplatz). Außerdem sind am 23. September, 18 Uhr, eine Videopremiere und eine Diskussion im Forum Kunst und Architektur angesetzt. Die Ausstellungsreise wird vom Projekt Interkultur Ruhr von Regionalverband Ruhr (RVR) und NRW-Kulturministerium organisiert.



Infos: www.interkultur.ruhr



Die Reihe "Klangsphäre DJ&Space" im Planetarium Bochum geht am 23. September in die zweite Runde. Ab 21 Uhr legt der Dortmunder Klangpoet und Kurator der Klangsphäre-Reihe, Marsen Jules (Martin Juhls), auf. Er katapuliert die Besucher unter der Sternenkuppel in zwei 60-minütigen DJ-Sets in die Umlaufbahnen seines atmosphärischen Klangkosmos.



Infos: www.planetarium-bochum.de und www.klangsphaere-festival.de



Die Herbstmesse "design unter hundert,-" kommt vom 22. bis 24. September wieder in die Maschinenhalle Friedlicher Nachbar in Bochum. Das Prinzip: Die teilnehmenden Ausstellter haben mindestens drei Designschätzchen für unter hundert Euro im Angebot. In diesem Jahr zeigen 36 Designer ihre aktuellen Ideen und Kreationen - von Schmuck über Mode bis hin zu Wohnaccessoires.



Infos: www.friedlicher-nachbar.eu



Das Zechenfest auf dem Welterbe Zollverein in Essen steht in diesem Jahr unter dem Motto "Tradition mit Zukunft!". Am 23. und 24. September 2017 gibt es für die Besucher Musik, Zechen-Rallys, Führungen und ein großes Höhenfeuerwerk am Samstagabend. Kinder werden mit Clowns, Zauberei und Mitmachtänzen unterhalten.



Infos: www.zollverein.de/zechenfest



