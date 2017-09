"TourTipp" für die Haard: RVR legt Freizeitkarte neu auf

Kreis Recklinghausen (idr). Rechtzeitig für Rad- und Wandertouren in einem goldenen Herbst gibt der Regionalverband Ruhr (RVR) seine Freizeitkarte "TourTipp - Die Haard" in einer überarbeiteten Neuauflage heraus. Aus einer Fülle an Ausflugszielen sowie Rad- und Wanderwegen hat der RVR attraktive Routenvorschläge für Wanderer, Walker und Radfahrer zusammengestellt. Die Freizeitkarte erfasst das Waldgebiet Haard in Haltern, Datteln, Marl und Oer-Erkenschwick sowie die Stauseen.



Neben einer etwa zehn Kilometer langen Wanderstrecke werden zahlreiche weitere Routen für Spaziergänger ausgewiesen. Für Radler stehen vier erprobte und familientaugliche Tourentipps zwischen 21 und 28 Kilometern Länge zur Verfügung. Daneben sind auch die sieben Routen im Haard Walking Park beschrieben. Zusätzlich zu den Routenvorschlägen weist die Karte auf Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote wie Museen, Freizeitparks, Bootsverleihe und Burgen hin.



Die farbige Freizeitkarte ist für 4,90 Euro im Buchhandel erhältlich oder kann über den Onlineshop des RVR (www.shop.rvr.ruhr) bestellt werden. Sie erscheint in einer Auflage von 3.000 Exemplaren.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Auf Wunsch sendet die RVR-Pressestelle Ihnen gerne ein Rezensionsexemplar zu, dazu bitte eine Mail an pressestelle@rvr-online.de.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Jens Hapke, Telefon: 0201/2069-495, E-Mail: hapke@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht