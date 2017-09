Ruhrpott BBQ 2017 heizt im Industriemuseum Henrichenburg ein

Waltrop (idr). Ab an den Grill: Das LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg ist am kommenden Wochenende Schauplatz der größten Grillmeisterschaft Europas. Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September, schwingen hier beim "Ruhrpott BBQ 2017" 75 Teams aus elf Nationen beherzt die Grilllzange. Eine internationale Jury kürt den besten Fleischteller. Insgesamt sind 20.000 Euro Preisgelder ausgesetzt, allein der Sieger erhält 10.000 Euro.



Im Rahmenprogramm können sich Besucher u.a. im Hamburgergrillen messen, Gegrilltes vom Fachmann kosten oder ihre Geschicklichkeit beim beim Bullenreiten unter Beweis stellen.



Die Premiere des "Ruhrpott BBQ" im vergangenen Jahr lockte mehr als 20.000 Gäste ins Industriemuseum.



