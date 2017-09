Fußball-Bildungspreis für Schülerprojekt des Vereins Essener Chancen

Essen (idr). Der mit 5.000 Euro dotierte Fußball-Bildungspreis "Lernanstoß" der Deutschen Akademie für Fußball-Kultur geht in diesem Jahr an das Projekt "Schule ist auf'm Platz" des Vereins Essener Chancen. Die Sozialinitiative des Regionalligisten Rot-Weiss Essen bereitet Grundschüler aus sozial benachteiligten Familien auf das entscheidende vierte Schuljahr vor. Jeweils 25 Kinder erhalten ein Jahr lang in den Ferien ein kostenloses Betreuungsangebot und werden zum Lernen motiviert.



Beworben hatten sich 32 Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Preisverleihung findet am 20. Oktober in Nürnberg statt.



Infos: www.fussball-kultur.org



Pressekontakt: Deutsche Akademie für Fußball-Kultur, Philipp Dezort, Telefon: 0911/231-7055, E-Mail: info@fussball-kultur.org

Zurück zur Übersicht