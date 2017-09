Stadtmarketing: Bochum fordert drei andere Städte in einer Quiz-Show heraus

Bochum (idr). Mit einer Quiz-Kampagne will Bochum Marketing für die Stadt werben. Unter dem Motto "Bochum - Die Talentschmiede im Ruhrgebiet" sind Bürger in Bielefeld (7. Oktober), Paderborn (14.10.) und Münster (21.10.) aufgefordert, ihr Wissen unter Beweis zu stellen. Zwölf Experten aus Bochum stellen in den drei Quiz-Städten Fragen aus Wissenschaft, Sport, Kunst und Kultur. Die Rateteams in den jeweiligen Kommunen werden von Bürgern aus ihrer Heimatstadt unterstützt.



Die Stadt, die die meisten Fragen richtig beantwortet, gewinnt einen Ausflug nach Bochum. Auf 50 Gewinner, die aus allen Besuchern der Quiz-Show ausgelost werden, können am 25. November die Ruhrgebietsstadt erkunden.



Infos: www.bochum-vonhieraus.de



Pressekontakt: Bochum Marketing GmbH, Sven Berger, Telefon: 0234/90496-36, E-Mail: berger@bochum-marketing.de

Zurück zur Übersicht