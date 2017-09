Vollmondwanderung auf der Schurenbachhalde

Essen (idr). Die nächtliche Natur mit allen Sinnen erleben und im Schein des Vollmondes über die Schurenbachhalde wandern - das erwartet Teilnehmer einer Exkursion mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) am Donnerstag, 5. Oktober. Auf der Route Industrienatur geht es unter fachkundiger Leitung über die Halde. Die zweistündige Tour startet am Treppenaufgang der Halde an der Emscherstraße. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

