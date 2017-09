Das Ruhrgebiet und das Meer: GeoPark Ruhrgebiet und GeoUnion laden zum Workshop

Krefeld/Ennepetal (idr). "Das Ruhrgebiet und das Meer – erdgeschichtliche und aktuelle Erkundungen" - so lautet der Titel eines Workshops am Freitag, 17. November im Infozentrum GeoPark Ruhrgebiet Haus Ennepetal in Ennepetal. Die GeoUnion in Zusammenarbeit mit dem GeoPark Ruhrgebiet wollen gemeinsam einen Einblick in die Meereskunde und die Meeresforschung geben. Zielgruppe sind Akteure der Natur- und Erlebnispädagogik im Binnenland.



Die Vorträge werden Dr. Manfred Brix vom Institut für Geologie, Mineralogie & Geophysik der Ruhr-Universität Bochum und Dr. Manja Voss vom Museum für Naturkunde in Berlin halten. Neben einem praktischen Teil ist auch eine Führung durch die Kluterthöhle vorgesehen.



Workshop und Exkursion sind kostenlos. Das ausführliche Programm steht unter www.geopark-ruhrgebiet.de. Anmeldungen bis zum 31. Oktober an den GeoPark Ruhrgebiet e.V., Katrin Schüppel, E-Mail: schueppel@gd.nrw.de, Telefon: 02151/897-455.



Pressekontakt: GeoPark Ruhrgebiet e.V., Katrin Schüppel, Telefon: 02151/897-455/-457, E-Mail: schueppel@gd.nrw.de

Zurück zur Übersicht