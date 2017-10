"JackPott": Erste gemeinsame Theaterreise der RuhrBühnen erweist sich als Zuschauermagnet

Metropole Ruhr (idr). Der "JackPott" war ein Hauptgewinn: Begeisterte Zustimmung und lebhafte Diskussionen gab es bei der ersten Theaterreise der RuhrBühnen am 1. Oktober durch die Region. Die künstlerische Erkundungsfahrt durch sieben Städte der Metropole Ruhr war das erste Gemeinschaftsprojekt des Netzwerks zum Auftakt der Spielzeit 2017/18. Mit dem ungewöhnlichen Format wollten die Theater städteübergreifend neugierig machen auf ihr aktuelles Spielzeitprogramm. Der Erfolg zeichnete sich schon im Vorfeld ab: Die 1.100 Karten für die Theaterreise waren innerhalb weniger Tage vergriffen.



Am "JackPott" beteiligten sich das Theater Hagen, das Theater Dortmund, das Schauspielhaus Bochum, das Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, PACT Zollverein und das Schauspiel Essen, das Theater Oberhausen, das Theater an der Ruhr und der Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim sowie das Schlosstheater Moers mit eigenen Inszenierungen. Start und Ziel des ganztägigen Programms war die Jahrhunderthalle Bochum. Dort steuerte am frühen Abend die Ruhrtriennale mit "Marina & The Kats", der kleinsten Big Band der Welt, einen swingenden musikalischen Epilog bei. Den Abschluss der Theaterreise bildete ein gemeinsames Abendessen für die beteiligten Künstler und die Besucher.



Angelegt war die Theaterreise im Stil eines Blind Dates: Die Gäste brachen auf sechs unterschiedlichen Routen in insgesamt 23 Bussen auf und besuchten jeweils drei Aufführungen der RuhrBühnen in drei Theatern. Welche Theater angesteuert wurden, war den Zuschauern beim Ticketkauf nicht bekannt. Auf diese Weise bildeten das Motiv der Reise und die Frage nach dem Ziel die verbindende Klammer des "JackPotts". Jenseits dieser Gemeinsamkeit stand die Vielfalt der Theaterlandschaft Ruhr in der Metropole Ruhr im Mittelpunkt: Vom Musiktheater bis zur Performance, vom Schauspiel bis zur Oper zeigten die RuhrBühnen alle Spielarten des Theaters.



Nach dieser ersten gemeinsamen Veranstaltung planen die RuhrBühnen auch zukünftig Projekte zusammen, z.B. ein Onlineportal mit einem städteübergreifenden Aufführungskalender. In Zusammenarbeit mit den RuhrKunstMuseen wollen die RuhrBühnen einen Kulturreiseführer sowie eine KulturCard für das Ruhrgebiet entwickeln.



"JackPott - eine Reise zu den RuhrBühnen" war eine Veranstaltung des Regionalverbands Ruhr (RVR) in Kooperation mit den RuhrBühnen, der Kultur Ruhr GmbH und der Ruhr Tourismus GmbH. Das Projekt wurde vom NRW-Kulturministerium und aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.



Infos: www.ruhrbuehnen.de/jackpott



