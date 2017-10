RVR-Verbandsversammlung tagt

Essen (idr). Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) tagt am Freitag, 6. Oktober, 10 Uhr, im ChorForum Ruhr, Fischerstraße 2-4 (Eingang: Kronprinzenstraße), Essen. In seiner ersten Sitzung nach der politischen Sommerpause berät das Ruhrparlament u.a. über ein Regionalplanänderungsverfahren und ein neues Logo für den RVR. Zudem wird Markus Schlüter, neu gewählter Beigeordnete für Wirtschaftsführung, den Haushalt 2018 in die Beratungen einbringen.



HINWEIS AN DIE REDAKTION: Die Vorlagen und die Tagesordnung der Verbandsversammlung können online unter www.ruhrparlament.de abgerufen werden.



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Jens Hapke, Telefon: 0201/2069-495, E-Mail: hapke@rvr-online.de

