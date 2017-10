Metropole Ruhr (idr). Internationale literarische Größen und deutschsprachige Literaturstars lockt die erste lit.RUHR vom 4. bis 8. Oktober in die Metropole Ruhr. Mehr als 80 Veranstaltungen stehen bei dem neuen Festival auf dem Programm. Mit dabei sind u.a. die Autoren Nick Hornby, Donna Leon, Cecelia Ahern, Zadie Smith, Irene Dische, Martin Suter, Uwe Timm, Ulla Hahn, Robert Menasse und Sven Regener. Festival-Mittelpunkt ist das Essener Welterbe Zollverein. Daneben gibt es weitere Veranstaltungsorte in Essen, Bochum, Dortmund und Duisburg.



Infos: www.lit.ruhr



Hausregisseurin Babett Grube inszeniert am Theater Oberhausen die Tragödie "Antigone" nach Sophokles. Dabei geht sie der Frage nach, ob die Titelheldin, die ihren Bruder Polyneikes gegen die Anweisung des Königs begräbt, eine Tat des zivilen Ungehorsams begeht. Zugleich untersucht sie, welche Konzepte von Verwandtschaft, Gemeinschaft und Herrschaft verhandelt werden. Premiere ist am 6. Oktober, 19.30 Uhr.



Infos: www.theater-oberhausen.de



Der gefeierte Konzertdirigent Daniel Daréus erleidet auf dem Höhepunkt seiner Karriere einen Herzinfarkt. Er kehrt in sein Heimatdorf zurück und übernimmt dort die Leitung des Kirchenchores - und das mit großem Erfolg. Doch der Pfarrer sieht seinen Einfluss schwinden, und zahlreiche Probleme, die immer unter dem Mantel des Schweigens versteckt waren, treten offen zutage... Am 7. Oktober, 19.30 Uhr, feiert das Schauspiel "Wie im Himmel" nach dem gleichnamigen Film von Kay Pollak am Theater Hagen Premiere.



Infos: www.theaterhagen.de



22 Gruppen spielen vom 5. bis 8. Oktober um den Fritz-Wortelmann-Preis, den die Stadt Bochum und das Deutsche Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst zum 45. Mal vergeben. Die Künstler, die in den drei Kategorien "Professioneller Nachwuchs", "Erwachsene Amateure" sowie "Jugendclubs und Schultheater" ausgewählt wurden, präsentieren an vier Spielorten ihre Stücke, bevor die Gewinner bestimmt werden.



Infos: www.fidena.de



"Nofretete, Ramses und Osiris" - unter diesem Titel zeigt das Museum Folkwang in Essen noch bis zum 2. April seine ägyptische Sammlung. Zu den Exponaten zählt u.a. der Kopf der ägyptischen Königin Nofretete aus dem 13. Jahrhundert v. Chr. Zu sehen sind außerdem zahlreiche künstlerische und kunsthandwerkliche Objekte, die zum größten Teil aus dem Bereich der Totenverehrung stammen. Präsentiert werden die Sammlungsgegenstände in der Installation "Helm/Helmet/Yelmo" des Künstlerduos Los Carpinteros. Sie besteht aus fast 300 nebeneinander und übereinander liegenden Waben.



Infos: www.museum-folkwang.de



Abgehoben: Am 7. und 8. Oktober feiert Lünen das 28. Drachenfest auf dem Segelflugplatz "Lünen-Lippeweiden". Zahlreiche Himmelsstürmer setzen bunte Akzente in der Luft. Dazu gibt es ein vielseitiges Familienprogramm, z.B. mit Drachen-Workshops und Animation. Zu den Höhepunkten zählen das illuminierte Nachtdrachenfliegen und das Höhenfeuerwerk am Samstagabend.



Infos: www.sparkassendrachenfest-luenen.de



