Kreis Unna erstrahlt bei der 2. Nacht der Lichtkunst

Kreis Unna (idr). Es werde Licht im Kreis Unna: Bei der diesjährigen 2. Nacht der Lichtkunst präsentiert das Städte-Netzwerk "Hellweg - ein Lichtweg" insgesamt 43 Lichtkunstwerke in zehn Städten. In Ahlen, Bergkamen, Bönen, Fröndenberg, Hamm, Lippstadt, Lünen, Schwerte, Soest und Unna wird am 25. November ein umfangreiches Programm rund um die einzelne Lichtkunstwerke geboten. Neben Führungen zu den einzelnen Kunstwerken wird es außerdem unter anderem Bootstouren, Konzerte und Lichtzeichnungen geben.



Ein Highlight sind die acht Lichtreisen. Hier können die Besucher die Lichtinstallationen zweier oder mehrere Städte mit dem Bus unter fachkundiger Leitung "abfahren". Lichtreisen speziell für Familien werden ebenfalls angeboten.



Infos: www.hellweg-ein-lichtweg.de



Pressekontakt: Kreisstadt Unna, Oliver Böer, Telefon: 02303/103-101, E-Mail: presse@stadt-unna.de

