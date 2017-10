"Bye Bye Bottrop": Geierabend steht ganz im Zeichen der letzten Zechenschließung

Dortmund (idr). Der Geierabend sagt "Bye Bye Bottrop": Die nächste Ausgabe des alternativen Ruhrpott-Karnevals auf der Zeche Zollern in Dortmund ist eine Hommage an den Bergbau, der im Ruhrgebiet mit der Schließung der letzten Zeche in Bottrop im kommenden Jahr endgültig endet. Doch die Karnevalisten lassen den Kopf nicht hängen, sondern fahren vom 28. Dezember bis 13. Februar gleich 36 Schichten. Die 13-köpfige Truppe aus Kabarettisten, Comedians und Musikern setzt dabei ganz auf Themen, Sprache und Menschen der Region. In bissigen Satiren und mit aberwitzigen Nonsens bietet das Programm einen rasanten Ritt durch die Höhen und Tiefen des Lebens im Revier.



Der Kartenvorverkauf startet am 7. Oktober. Veranstalter des Geierabends sind das Kulturbüro der Stadt Dortmund und das Theater Fletch Bizzel.



Infos: www.geierabend.de



Pressekontakt: Kulturservice Ruhr, Martin Juhls, Telefon: 0231/108722675, mobil: 0151/22641488, E-Mail: presse@geierabend.de

