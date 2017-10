Dortmund (idr). Die Dortmunder Soziologin, Journalistin und Schriftstellerin Ursula Maria Wartmann ist "Autorin des Jahres 2017". Sie erhält die Auszeichnung des Vereins Autorinnenvereinigung für ihr Gesamtwerk, das Erzählungen, Essays, Reportagen, Hörspiele, Biografien und Romane umfasst. In nur scheinbar gefälligen Szenarien aus der Welt der "kleinen Leute", so die Jury, spreche Wartmann "knallharte Wahrheiten" aus und prangere soziale Missstände an. Opfer dieser Missstände, aber gleichzeitig auch deren Heldinnen, seien häufig Frauen.



Die Autorin wurde in Oberhausen geboren und lebt heute in Dortmund. Zu ihren bisherigen Auszeichnungen gehören der Förderpreis des Literaturpreises Ruhr, der Literaturpreis Oberhausen und der Elisabeth-Selbert-Förderpreis der Hessischen Landesregierung.



Die Preisverleihung findet im November in München statt. Die Autorinnenvereinigung e.V. ist ein internationales Netzwerk für Schriftstellerinnen aller Genres, die in deutscher Sprache schreiben und publizieren.



Infos: www.autorinnenvereinigung.eu



Pressekontakt: Autorinnenvereinigung e.V., Maria Jolanda Boselli, E-Mail: presse@autorinnenvereinigung.eu

Zurück zur Übersicht