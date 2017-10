Herbstliche Spaziergänge über die Bislicher Insel

Xanten (idr). Der Herbst hält langsam Einzug und zeigt sich von seiner bunten Seite. Was bietet sich also mehr an als ein ausgiebiger Spaziergang in der Natur? Das NaturForum Bislicher Insel des Regionalverbandes Ruhr (RVR) bietet dafür am Samstag, 14. Oktober, gleich zwei Veranstaltungen an.



Unter dem Motto "Bunte Blätter - Farbtupfer der Natur" führt Niederrhein-Guide Martin Wenzel-Teuber die Teilnehmer von den Obstwiesen zu den Weiden und zeigt, wie landwirtschaftliche Nutzung und Naturschutz in Einklang gebracht werden. Die Spaziergang startet um 14 Uhr und dauert zwei Stunden. Um Anmeldung unter Telefon: 02801/988230 wird gebeten. Für Erwachsene kostet der Rundgang sechs Euro, für Kinder drei Euro.



Zu einem herbstlichen Wildkräuterspaziergang lädt Kräuterpädagogin Jutta Becker-Ufermann ein. Von 15 bis 17 Uhr nimmt sie die Teilnehmer mit auf eine spannende Reise in die Welt der heimischen Pilze und Wildkräuter. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon: 02865/10457 oder E-Mail: unkraut@appelbongert.de. Erwachsene zahlen zwölf Euro, Kinder zwischen sechs und 16 Jahren sechs Euro.



Das Veranstaltungsprogramm des NaturForums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

