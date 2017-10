Zu Fuß die Haard entdecken

Datteln (idr). Unter dem Motto "Haard am Rande" findet am Sonntag von 10 bis 14 Uhr eine Erlebniswanderung rund um den Haardwald statt. Vom Wanderparkplatz Katenkreuz geht die neun Kilometer lange Wanderstrecke vorbei an der Raketenstation zu den ehemaligen Fischteichen, weiter am Gernebach entlang bis zur ehemaligen Levener Mühle. Am Wesel-Datteln-Kanal geht es dann zurück zur Haard, über den Wald der Spechte zurück zum Ausgangspunkt. Wichtig: Festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung Verpflegung nicht vergessen! Eine vorherige Anmeldung ist unter Telefon: 0172/2949243 oder E-Mail: a.berg@hohemarkerleben.de erforderlich. Die Kosten betragen acht Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: Arne Berg, Telefon: 0172/2949243, E-Mail: a.berg@hohemarkerleben.de

